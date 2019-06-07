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Спасатели нашли новых погибших в результате крушения катера в Будапеште

Таким образом, количество погибших возросло до 19 человек, пропавшими считаются еще 9 туристов.

Спасатели нашли новых погибших в результате крушения катера в Будапеште
Фото: hosted.ap.org

Количество погибших человек из-за крушения прогулочного катера в Будапеште 29 мая возросло до 19 человек. Спасатели нашли тела людей, которые считались пропавшими после несчастного случая. Об этом сообщает Associated Press.

Венгерская полиция сообщила, что в Будапеште было найдено тело женщины из Южной Кореи, в то время как тело одного из двух венгерских членов экипажа обнаружили в городе Эрд, в 21 километре ниже по течению от места крушения.

Ранее полиция также нашла тела двух южнокорейских мужчин.Один был найден примерно в 3.2 километрах от моста Маргит, где случилось столкновение катеров, останки другого тела - в 5,6 километрах вниз по течению.

До сих пор без вести считаются пропавшими 9 человек: один член экипажа и восемь южнокорейцев. В результате крушения, выжило только семь туристов.

Пресс-секретарь спасательной команды Нандор Ясенски, отметил, что дайверы устанавливают подвески и точки подъема на затонувшем судне, подготовка к подъему будет завершена к пятнице. Кран сможет понять катер только при падении уровня воды на Дунае.

Напомним, прогулочный катер "Русалка" с южнокорейскими туристами затонул в результате столкновения с теплоходом Viking Sygin возле моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.

Капитаном Viking Sygin оказался 64-летни украинец Юрий С. из Одессы. Ему выдвинули подозрение и арестовали на месяц.

Уголовное расследование проводится по обвинению в халатности во время движения на воде, которое привело к массовым жертвам.

Адвокат задержанного капитана считает, что арест и допрос 64-летнего украинца, у которого за плечами 44-летний стаж плавания на различных судах речного флота, проведены преждевременно, поскольку еще не готова экспертиза специалистов. Он также заявил, что "Викинг" не нарушал никаких правил судоходства.

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