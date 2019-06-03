Кто может получить кредит без процентов

Сегодня часто можно встретить предложение по беспроцентному кредитованию. Одолжить финансы можно на короткий период до 21 дня. Максимальны лимит – 15000 гривен. Клиенту не придется брать справку о среднемесячном заработке. Кредит под 0 процентов могут оформить домохозяйки, студенты, безработные, лица с низким уровнем платежеспособности.

Что необходимо знать о кредитном продукте

Рассчитывать на льготную процентную ставку могут только новые клиенты МФО. Кредит предоставляется гражданам Украины старше 18 лет. Максимальный возрастной предел – 75 лет. При пролонгации срока возврата средств начисляется комиссия. Вероятность одобрения займа 97,6%. Клиент должен иметь личный номер мобильного телефона. Обязательно предоставление паспортных данных и кода. Обязательно согласие на проверку персональной информации.

Какая выгода займодателю предоставлять льготное кредитование

Большой прирост числа МФО за последние 2 года стал предпосылкой появления высокой конкуренции на кредитном рынке Украины. Возникла жесткая борьба за каждого клиента. На фоне этого успешной маркетинговой стратегией стал беспроцентный кредит. Клиент может оценить:

простоту оформления ссуды по принципу «не выходя из дома»;

безотказность микрофинансовой организации;

упрощенную бумажную бюрократию;

круглосуточную доступность финансовой помощи.

Стратегия направлена на расширение клиентское базы, работу на перспективу, получение позитивных клиентских рекомендаций и улучшение имиджа организации. Поэтому заемщик действительно ничего не переплачивает. Нет никаких скрытых платежей, дополнительных комиссий и страховок. Последняя характерна товарным рассрочкам, при которых клиент переплачивает именно на данной услуге.

Как быстро можно получить беспроцентный заем

Онлайн сервисы выдачи микрокредитов работают в автоматическом режиме 24/7. Проверка клиента в телефонном режиме не требуется. Специальная скоринговая программа сама:

анализирует полученные от физлица данные; устанавливает их достоверность;

идентифицирует его личность;

оценивает риски; просчитывает кредитный лимит.

Никто не беспокоит родственников, друзей и коллег клиента ненужными расспросами, не ставит в известность, что он пытается оформить кредит. Заем онлайн – это оптимальное решение финансовых проблем. Исключить их из своей жизни реально практически мгновенно. Как признаются многие клиенты МФО, им проще одолжить финансы у проверенного кредитора через интернет, нежели обращаться к родственникам. Повторный заем можно оформить в два клика, зайдя на свою персональную страницу на сайте микрофинансовой организации.