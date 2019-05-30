Главой Службы безопасности президента назначен бывший охранник Коломойского
Главой Службы безопасности президента назначен бывший охранник Коломойского
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
​Зеленский порекомендовал чиновникам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь"
​Зеленский порекомендовал чиновникам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь"
Зеленский назначил начальником Управления госохраны подполковника ВСУ Оцерклевича
Зеленский назначил начальником Управления госохраны подполковника ВСУ Оцерклевича
Данилюк заявил об исчезновении из АП серверов с секретной информацией (обновлено)
Данилюк заявил об исчезновении из АП серверов с секретной информацией (обновлено)
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте
Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Крыму задержана активистка Мумине Салиева

Мумине задержали в Бахчисарае возле её дома по улице Мира.

В Крыму задержана активистка Мумине Салиева
Мумине Салиева на благотворительном ифтаре Крымского детства, Бахчисарай
Фото: Эбазер Пинхас

В Крыму сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД задержали активистку и координатора инициативы Крымское Детство Мумине Салиеву. Об этом сообщает корреспондент LB.ua из Крыма.

Мумине задержали в Бахчисарае возле её дома по улице Мира. "Сотрудники ЦПЭ сказали, что она должна поехать с ними в Симферополь в отделение центра, после этого связь с ней пропала", - рассказал адвокат Маммет Мамбетов.

Мумине - жена фигуранта Бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир Сейрана Салиева.

Ранее сообщалось, что сегодня также была задержана правозащитница Лутфие Зудиева.

Эбазер Пинхас , Крым
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также