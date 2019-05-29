При обыске в Украинской ассоциации футбола НАБУ изъяло документы, мячи и алкоголь

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыск в здании Украинской ассоциации футбола (бывшей Федерации футбола Украины). В ходе обыска были изъяты футбольные мячи и алкоголь, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах
Согласно сообщению, обыск проводился в рамках расследования дела о разворовывании госсредств при закупке искусственных футбольных полей.
"Изъяли футбольные мячи и водку", - сказал он. Также была изъята документация.
Обыск состоялся в мае, точную дату источник не назвал.
Напомним, ранее Генпрокуратура получила доступ к документам ФФУ по делу о закупке искусственных футбольных полей. НАБУ открыло производство в отношении главы ассоциации Андрея Павелко после публикации журналистского расследования.