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При обыске в Украинской ассоциации футбола НАБУ изъяло документы, мячи и алкоголь

Никого из сотрудников не задерживали.

При обыске в Украинской ассоциации футбола НАБУ изъяло документы, мячи и алкоголь
Фото: MatchDay

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыск в здании Украинской ассоциации футбола (бывшей Федерации футбола Украины). В ходе обыска были изъяты футбольные мячи и алкоголь, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах

Согласно сообщению, обыск проводился в рамках расследования дела о разворовывании госсредств при закупке искусственных футбольных полей.

"Изъяли футбольные мячи и водку", - сказал он. Также была изъята документация.

Обыск состоялся в мае, точную дату источник не назвал.

Напомним, ранее Генпрокуратура получила доступ к документам ФФУ по делу о закупке искусственных футбольных полей. НАБУ открыло производство в отношении главы ассоциации Андрея Павелко после публикации журналистского расследования.

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