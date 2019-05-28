В субботу в Киеве пройдет шествие в защиту прав семьи и детей

В Киеве в субботу, 8 июня, пройдет шествие в защиту прав семьи и детей. Об этом сообщил Виталий Кривицкий, председатель Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, епископ Киево-Житомирской епархии (Римско-католическая церковь в Украине) во время круглого стола в Институте Горшенина.

Фото: Макс Требухов

Начало акции запланировано на 10 утра в парке возле Университета имени Тараса Шевченко. На сцене выступят представители церквей и религиозных организаций. В 11 утра шествие двинется по центру столицы по улице Крещатик до площади Конституции, возле Верховной Рады.

"Хочу подчеркнуть, что шествие пройдет не против чего-то, а для того, чтобы засвидетельствовать, что здоровая семья является фундаментом здорового общества и государства. Мы призываем, чтобы семьи пришли на эту акцию и показали свою открытость к жизни и истинную любовь друг к другу", - сказал епископ.

Организатором акции выступил Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, в который входят 17 христианских, мусульманских и иудейских общин.

"Совет Церквей пытается уже 20 лет подавать пример. Мы, будучи разными по своим религиозным убеждениям и национальному происхождению, находим общий язык потому, что объединены общими фундаментальными ценностями. Мы призываем украинское общество также быть единым, вместе с тем, сохраняя свою идентичность и свое мировоззрение", - высказался Евстратий (Зоря), заместитель председателя управления внешних церковных связей в Украине, архиепископ Черниговский и Нежинский (Православная церковь Украины).

Фото: Макс Требухов Евстратий Зоря

Организаторы ожидают, что в шествии примут участие более 20 тысяч человек.