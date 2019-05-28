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ВОЗ признала "выгорание" болезнью

Международный классификатор болезней пополнился новыми диагнозами.

ВОЗ признала "выгорание" болезнью
Фото: psychologos.ru

Всемирная организация здравоохранения признала синдром эмоционального выгорания болезнью.

Об этом сообщает AFP.

"Всемирная организация охраны здоровья впервые указала синдром эмоционального выгорания в Международной классификации болезней, которая считается стандартом для диагностики и медицинского страхования", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято во время 72-й сессии Генеральной Ассамблеи охраны здоровья.

В последнем обновлении своего каталога болезней и травм по всему миру ВОЗ определяет выгорание как "синдром, осмысляемый как результат хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен".

Отмечается, что сам синдром характеризуется тремя признаками: "1) ощущение энергетического истощения или истощение; 2) повышенная психическая удаленность от работы, чувство негативизма или цинизма, связанного с работой; 3) снижение профессиональной эффективности".

Выгорание касается именно профессионального контекста и не должно применяться к опыту из других сфер жизни, говорится в классификации.

В классификаторе болезнью также признана "зависимость от видеоигр" и "компульсивное сексуальное поведение". При этом трансгендеризм теперь не считается умственным расстройством.

Обновленная классификация вступит в действие с 22 января 2022 года.

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