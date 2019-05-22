"Лото-Забава": 330-й миллионер появился во Львовской области

19 мая 2019 года во время розыгрыша 1032-го тиража «Лото-Забава» в Украине появился юбилейный 330-ый миллионер! Игрок зачеркнул три горизонтали с двумя льготными подковками и выиграл 1 000 000 гривен в рамках «Великої гри». Обеспечил этот выигрыш шарик с четным числом 46, который первым выпал из большого лототрона в начале эфира. Выигрышный билет №0052078 был приобретен в г.Борислав Львовской области на фирменном столе «М.С.Л.», расположенном в торговом центре на ул. Ковалива, 52-Г. Победитель стал восемнадцатым миллионером 2019 года.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» традиционно приглашает любимца фортуны приобщиться к элитарному «КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.», посетить Киев и провести невероятные выходные в рамках подарочной программы «Два дня из жизни миллионера» для двух человек. Этим приглашением уже воспользовалась одна из почетных участников «КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.» - Галина Кориневич, которая приехала в студию «Лото-Забава» в этот же день, 19 мая, для торжественного вручения чека на 1 000 000 гривен. Победительница провела незабываемый уик-энд в столице, изюминкой которого стали посещения Дня рождения загородного зоопарка «12 месяцев» и концерта симфонического рока Rockoko.