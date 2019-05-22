В СБУ могут вернуться кадры Хорошковского?
В СБУ могут вернуться кадры Хорошковского?
Секретарем СНБО будет назначен экс-министр финансов Данилюк, - источник (обновлено)
Секретарем СНБО будет назначен экс-министр финансов Данилюк, - источник (обновлено)
"Оппоблок" призвал Зеленского разблокировать захваченный РФ Донбасс
"Оппоблок" призвал Зеленского разблокировать захваченный РФ Донбасс
Дипломатическим советником Зеленского может стать Елена Зеркаль, а главой МИД Вадим Пристайко
Дипломатическим советником Зеленского может стать Елена Зеркаль, а главой МИД Вадим Пристайко
СМИ сообщили о возвращении в Украину экс-главы СБУ Хорошковского (обновлено)
СМИ сообщили о возвращении в Украину экс-главы СБУ Хорошковского (обновлено)
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)
Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
​Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским
​Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским
ГлавнаяОбществоЖизнь

"Лото-Забава": 330-й миллионер появился во Львовской области Новости компаний

"Лото-Забава": 330-й миллионер появился во Львовской области

19 мая 2019 года во время розыгрыша 1032-го тиража «Лото-Забава» в Украине появился юбилейный 330-ый миллионер! Игрок зачеркнул три горизонтали с двумя льготными подковками и выиграл 1 000 000 гривен в рамках «Великої гри». Обеспечил этот выигрыш шарик с четным числом 46, который первым выпал из большого лототрона в начале эфира. Выигрышный билет №0052078 был приобретен в г.Борислав Львовской области на фирменном столе «М.С.Л.», расположенном в торговом центре на ул. Ковалива, 52-Г. Победитель стал восемнадцатым миллионером 2019 года.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» традиционно приглашает любимца фортуны приобщиться к элитарному «КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.», посетить Киев и провести невероятные выходные в рамках подарочной программы «Два дня из жизни миллионера» для двух человек. Этим приглашением уже воспользовалась одна из почетных участников «КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.» - Галина Кориневич, которая приехала в студию «Лото-Забава» в этот же день, 19 мая, для торжественного вручения чека на 1 000 000 гривен.  Победительница провела незабываемый уик-энд в столице, изюминкой которого стали посещения Дня рождения загородного зоопарка «12 месяцев» и концерта симфонического рока Rockoko.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет главного победителя или главную победительницу 1032-го тиража «Лото-Забава» и советует обращаться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также