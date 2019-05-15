Как родить на территории США без посредников

Многие знают, что если ребёнок рождается на территории США, то независимо от цвета паспортов родителей, новорождённый имеет право получить американское гражданство. Если вы интересовались организацией родов в Штатах, то скорее всего уже видели рекламу украинских фирм посредников. По опыту сотрудничества с компанией Sunshine Baby в этой статье мы разберем, какие услуги предлагают такие фирмы и нужны ли они вообще.
Аренда жилья. Компании не занимаются арендой самостоятельно. У них попросту нет баз и возможностей делать это. Подобрать хорошее по цене и качеству жилье можно только через американских агентов по недвижимости. Посредники так же пользуются услугами агентов, накручивая свой процент более чем в два раза. Компания Sunshine Baby арендовала нам квартиру, а уже в США мы узнали, что точно такое же жильё на соседней улице дешевле в 2.5 раза. Средняя цена за хорошую квартиру 9-10 тысяч долларов за 3-4 месяцев. Важно, что такие фирмы берут оплату вперёд без условий возврата.
Поиск клиники. Существует миф, что найти клинику и врача без посредников невозможно. Это не так. Все условия, прайсы, и списки услуг есть в открытом доступе. Менеджеры клиник с удовольствием общаются с клиентами напрямую, для них это даже удобней. Потому что посредники часто искажают реальную картину, и удваивают все цены. Мы пытались задать вопрос компании Sunshine Baby, почему услуги клиники нам обошлись в разы дороже, чем в официальном прайсе. В ответ молчание и удалённые отзывы и комментарии в соцсетях. Так же, в клиниках есть штат специалистов, задача которых снять напряжение у мамы максимально быстро и помочь ей адаптироваться на новом месте.
Если же вы хотите снять с себя все организационные моменты и обратиться к украинским посредникам, советуем обратить внимание на отзывы о компании в социальных сетях и на форумах. Лучше всего найти мамочку, которая пользовалась услугами этой кампании и пообщаться с ней. На этом рынке есть недобросовестные исполнители.