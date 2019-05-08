9 мая в Киеве возле парка Славы ограничат движение транспорта

9 мая в Киеве возле парка Славы в связи с проведением памятных мероприятий, приуроченных к дню победы над нацизмом во Второй мировой войне частично будет ограничено движение всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«9 мая с 5:00 на улицах возле Парка Вечной Славы будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с торжественными событиями ко дню памяти и примирения, дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и семьдесят пятой годовщины изгнания нацистов с Украины», - сказано в сообщении.

В частности, движение перекроют на:

ул. М. Грушевского (от пер. Крепостного до ул. Арсенальной);

пер. Инженерном, ул. Московской (от Кловского спуска до пл. Арсенальной);

ул. И. Мазепы (от пл. Арсенальной до ул. Лаврской);

пер. Бутишив, ул. М. Емельяновича-Павленко;

аллее Героев Крут;

ул. Лаврской (от ул. И. Мазепы до ул. Цитадельной).

Напомним, в массовых мероприятиях 8 и 9 мая Нацполиция прогнозирует участие 220 тыс. человек. В связи с этим, ситуационные центры полиции, начиная с 7 часов 9 мая и до завершения мероприятий, переводятся в чрезвычайный режим работы.

Председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что массовые мероприятия пройдут во всех регионах страны. Он также отметил необходимость оперативного взаимодействия между всеми подразделениями правоохранителей.