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Из-за дебатов в Киеве ограничат работу трех станций метро

Ограничения касаются «Олимпийской», «Дворца спорта» и «Льва Толстого».

Из-за дебатов в Киеве ограничат работу трех станций метро
Фото: facebook/On taxi

В связи с проведением дебатов между кандидатами в президенты Украины на НСК «Олимпийский», сегодня, 19 апреля будут ограничены три станции Киевского метро.

Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

Станция метро «Олимпийская» не будет работать на вход и выход, «Дворец спорта» - на выход, а станция «Льва Толстого» - на вход.

Ограничения будут действовать до окончания запланированных мероприятий на стадионе.

Дебаты на стадионе начнутся в 19:00 и продлятся около часа. Потом один из кандидатов Петр Порошенко намерен уехать на студию Национальной общественной телекомпании для участия в теледебатах, на которые другой кандидат Владимир Зеленский не собирается.

Напомним, в центре Киева сегодня также будет ограничено движение транспорта на прилегающих улицах к "Олимпийскому". Полиция Киева предложила схему объезда.

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