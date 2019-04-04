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В Киеве в результате взрыва автомобиля пострадал мужчина

На месте работают полицейские.

В Киеве в результате взрыва автомобиля пострадал мужчина
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва автомобиля в Голосеевском районе Киева, в результате чего пострадал один человек.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"Около 2 часов ночи в Голосеевское управление полиции поступило сообщение о том, что на улице Вильямса взорвалась машина. На вызов выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и врачи", - говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские обнаружили поврежденный автомобиль "Шевроле Эванда", принадлежащий местной жительнице. По предварительной информации, в результате взрыва один мужчина получил ранения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следственный отдел Голосеевского управления расследует уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Правоохранители отрабатывают место взрыва и прилегающую территорию для установления всех обстоятельств и очевидцев.

Напомним, ночью 27 марта в Киеве на бульваре Лепсе сгорел автомобиль Volkswagen T5, которым пользовался депутат Киевсовета Владимир Назаренко.

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