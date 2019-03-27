Сообщается о заминировании еще одного торгового центра.

Фото: Сергей Бумеров./kiev.informator.ua

Фото: Сергей Бумеров./kiev.informator.ua

В центре Киева эвакуировали торговый центр "Гулливер" из-за сообщения о минировании. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 16:40. К зданию прибыли правоохранители, медики и пожарные, ожидается наряд взрывотехников.

Фото: Сергей Бумеров./kiev.informator.ua

Фото: Сергей Бумеров./kiev.informator.ua

Фото: Сергей Бумеров./kiev.informator.ua

Издание "Информатор" сообщает, что в данный момент взрывчатку ищут еще в одном торговом центре — в SkyMall. Информация о достоверности минирования уточняется. Посетителей и персонал начали эвакуировать из ТРЦ.

Напомним, на прошлой неделе во Львове полиция задержала мужчину, сообщившего о минировании железнодорожного вокзала.