В центре Киева эвакуировали торговый центр "Гулливер" из-за сообщения о минировании. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.
Вызов на линию экстренных служб поступил около 16:40. К зданию прибыли правоохранители, медики и пожарные, ожидается наряд взрывотехников.
Издание "Информатор" сообщает, что в данный момент взрывчатку ищут еще в одном торговом центре — в SkyMall. Информация о достоверности минирования уточняется. Посетителей и персонал начали эвакуировать из ТРЦ.
Напомним, на прошлой неделе во Львове полиция задержала мужчину, сообщившего о минировании железнодорожного вокзала.