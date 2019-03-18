Четыре человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

В Киеве на перекрестке улиц Елены Телиги и Дорогожицкой произошло масштабное ДТП с участием маршрутки и трех легковушек.

Об этом сообщают Стражи Эспрессо в фейсбуке.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Aveo на немалой скорости двигался со стороны Петровки в направлении станции метро "Шулявская". По словам свидетелей, проехав перекресток с улицы Щусева на запрещающий сигнал светофора, Chevrolet на следующем перекрестке, с улицей Дорогожицкой, протаранил задний бампер Fiat Doblo, после чего продолжил свое движение и врезался в зад Mitsubishi Outlander.

Затем неуправляемый Chevrolet врезался в заднюю часть маршрутки. После этого машину развернуло на 180 градусов и она загорелась.

Водители, проезжавшие мимо, сразу отреагировали на возгорание и самостоятельно до прибытия спасателей ГосЧС потушили пламя своими огнетушителями.

Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью специнструмента достали из деформированной машины находящегося без сознания водителя Chevrolet.

Кроме него, пострадали трое пассажиров из маршрутки "Богдан". Всех четырех с травмами различной степени тяжести госпитализировали медики "скорой".

В сообщении отмечается, что стрелка спидометра Chevrolet Аveo застыла на отметке 160 км/ч.

С какой скоростью на самом деле двигался водитель автомобиля, установит следственно-оперативная группа, которая работала на месте инцидента.

В обоих направлениях образовались немалые пробки, говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Одессе столкнулись пять автомобилей.