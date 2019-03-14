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​Советник руководства МВД вымогал у владельцев сети киевских ломбардов $30 тыс. взятки

СБУ задержала посредника при передаче денег.

​Советник руководства МВД вымогал у владельцев сети киевских ломбардов $30 тыс. взятки
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности совместно с Генпрокуратурой разоблачили во взяточничестве советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Оперативники установили, что советник при содействии руководства одного из следственных управлений Нацполиции требовал через посредника $30. тыс. от владельцев сети киевских ломбардов. За эту сумму он обещал способствовать непривлечению работников сети к уголовной ответственности и прекращении следственных действий в рамках начатого производства", - говорится в сообщении.

Посредника задержали в Киеве во время получения всей суммы взятки.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжаются следственные действия по месту работы и жительства фигурантов. Также решается вопрос об объявлении советнику подозрения по ст. 369-2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием).

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ранее двое сотрудников СБУ и двое гражданских были задержаны по подозрению в вымогательстве $110 тысяч взятки у  выходца их Средней Азии за сохранение гражданства Украины.

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