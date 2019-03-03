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В Кривом Роге загорелся рынок

Огонь быстро распространился на соседние павильоны.

В Кривом Роге загорелся рынок
Пожар на рынке в Кривом Роге
Фото: dp.dsns.gov.ua

В Кривом Роге загорелся Центрально-Городской рынок. Об этом сообщили в ГосЧС Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям сегодня в 14:24.

"По сообщению горел мусор. Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на открытой территории, однако огонь перекинулся на рядом расположенные торговые павильоны", - говорится в сообщении.

В связи с распространением огня к тушению пожара привлекли дополнительные силы.

По информации местного издания "Первый криворожский", возгорание случилось на территории одного из складов супермаркета. Движение на близлежащих улицах перекрыли.

Информации о погибших или пострадавших нет.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Напомним, сегодня из-за воспламенения машины во время ремонта в Киеве сгорела СТО.

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