Станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" закрыты из-за сообщения о минировании

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станцию метрополитена "Майдан Незалежности" и переход на "Крещатик" из-за сообщения о минировании.
Об этом сообщила пресс-служба метрополитена на своей странице в Фейсбуке.
"Внимание! Станции "Майдан Незалежности" и "Крещатик" + пересадка закрыты для пассажиров. Анонимное сообщение о минировании. Правоохранительные органы проводят проверку", - сказано в сообещнии.
Напомним, на прошлой неделе неизвестный сообщил о взрывчатке на Запорожской АЭС. Информация не подтвердилась, ложный звонок расследуют как теракт.