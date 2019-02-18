Станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" закрыты из-за сообщения о минировании

Переход между станциями, естественно, тоже закрыт.

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станцию метрополитена "Майдан Незалежности" и переход на "Крещатик" из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена на своей странице в Фейсбуке.

"Внимание! Станции "Майдан Незалежности" и "Крещатик" + пересадка закрыты для пассажиров. Анонимное сообщение о минировании. Правоохранительные органы проводят проверку", - сказано в сообещнии.

Напомним, на прошлой неделе неизвестный сообщил о взрывчатке на Запорожской АЭС. Информация не подтвердилась, ложный звонок расследуют как теракт.