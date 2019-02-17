В Чернобыльской зоне возник пожар

В воскресенье, 17 февраля, в Чернобыльской зоне отчуждения возле села Бычки возник пожар.
Пресс-служба ГосЧС сообщила, что на территории государственного спецпредприятия "Северная Пуща" (Дитятковское лесничество) горит травяной настил на территории около 5 га.
На тушение огня отправили 18 человек и три единицы техники.
Напомним, что весной 2015 года в Чернобыльской зоне произошел самый сильный лесной пожар с 1992 года.
В последующие годы на территории зоны отчуждения было еще несколько менее крупных возгораний леса.