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В Киеве пьяный водитель Kia протаранил Nissan и грозился изнасиловать полицейских

Неадекватного мужчину повезли на медицинское освидетельствование.

В Киеве пьяный водитель Kia протаранил Nissan и грозился изнасиловать полицейских
Фото: kiev.informator.ua

В четверг вечером, 14 февраля, на улице Борщаговской в Киеве автомобиль Kia на большой скорости влетел в Nissan и отправил его в столб. Девушка-водитель внедорожника чудом избежала серьезных травм.

Об этом сообщает "Информатор" с места аварии.

Патрульные обнаружили, что водитель Kia находится в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения. Он сидел на водительском сидении и пытался завести автомобиль. Полицейские силой вытащили его из автомобиля.

Мужчина заявил, что он стал невольным свидетелем ДТП и пытался оказать помощь пассажиру одного из разбитых автомобилей. Он также заявил, что закрылся в чужом авто, чтобы спрятаться от патрульных, которые якобы хотели его избить. Мужчина вел себя агрессивно и угрожал изнасиловать патрульных.

Спустя несколько минут он достал из кармана ключи и попытавшись вернуться в свою машину. После этого полицейские надели на него наручники и посадили в патрульный автомобиль. На место вызвали следственно-оперативную группу, а неадекватного мужчину повезли на медицинское освидетельствование.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, ранее в Днепре голый мужчина за рулем врезался в кирпичную стену и пытался застрелиться.

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