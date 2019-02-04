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На Банковой активисты проводят акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?"

В митинге участвуют около 50 человек.

На Банковой активисты проводят акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?"

В Киеве возле здания Администрация президента проходит акция "Кто заказал Катю Гандзюк".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

В митинге участвуют около 50 человек, присутствуют активисты С14 и других националистических организаций.

Люди держат в руках плакаты с надписью "Кто заказал Катю Гандзюк?", а также с зачеркнутыми фамилиями главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука (в своем обращении 29 января отец Гандзюк заявил, что они тесно сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери криминальным авторитетом Москалой.

Ранее, как сообщалось, Виктор Гандзюк обратился с открытым письмом к президенту Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с тем, чтобы они дали политическую оценку действиям главы Херсонской ОГА Гордеева. Гордеев, в свою очередь, ответил, что открыт для помощи и согласен с утверждением, что подобные преступления не должны оставаться безнаказанными.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

В начале декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор).

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