На складах в Киеве почти сутки не могут потушить пожар

Спасатели продолжают ликвидировать пожар на строительных складах на ул. Красноткацкой, 69 в Киеве возле станции метро "Лесная". Об этом сообщили в ГосЧС в воскресенье, 3 февраля.

"По состоянию на 10:00 спасатели продолжают тушение отдельных очагов пожара на площади 1500 кв. м., есть угроза разрушения строительных конструкций. На месте происшествия работает 27 единиц основной и специальной техники и 97 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Пожар на складах со строительными материалами начался 2 февраля около 12:00. В четырехэтажном здании находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника. Огонь охватил более 10 тысяч кв.м. Пожар локализовали в 23:03.

Спасатели объяснили быстрое распространение огня тем, что склад был забит под завязку горючими материалами, и при этом он не был оборудован противопожарными перегородками. На территории объекта нет внешнего противопожарного водоснабжения, поэтому, чтобы обеспечить пожарные автоцистерны водой, пришлось прокладывать линии большой протяженности, но даже в тех гидрантах давление оказалось недостаточным для эффективной ликвидации пожара.

Ликвидация пожара продолжается, сообщили в ГосЧС.

Напомним, ранее в Каменском произошел взрыв на коксохимическом заводе.