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На Кольцевой дороге столкнулись грузовик и маршрутка: пассажиров вырезали спасатели (обновлено)

9 человек пострадали, 5 из них госпитализированы.

На Кольцевой дороге в Киеве около 22:00 произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки.

Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что пассажира вырезают из салона спасатели. Других деталей не сообщается.

Киев Оперативный сообщает о серьезном ДТП с пострадавшими на пересечении Окружной дороги и ул. Тулузы с участием маршрутного такси и седельного тягача. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Обновление. По данным dtp.kiev.ua, в ДТП на Большой Окружной, напротив магазина Ашан пострадали 9 человек, 5 госпитализированы.

Предварительно, маршрутку сначала начало водить по дороге, а потом она врезалась в грузовик. Пассажиров вырезали бойцы ГосЧС. Водитель маршрутки признал свою вину. На месте работают несколько бригад скорой помощи, полиция, ГосЧС.

Напомним, накануне в центре Киева водитель "Ауди" на большой скорости протаранил поток автомобилей на площади Победы и разбил четыре авто. В результате аварии погибла женщина, водителя "Ауди" и еще одного авто госпитализировали с травмами.

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