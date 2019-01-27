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Умер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа
Умер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа
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Умер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа

Ему было 64 года.

Умер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа
Сергей Дерепа

На 64-м году жизни скончался заслуженный журналист Украины, известный спортивный телекомментатор Сергей Дерепа. Об этом на своей странице в Facebook сегодня сообщил спортивный журналист Валентин Щербачев.

Причиной смерти журналиста стал обрыв тромба. Похороны назначены на вторник, 29 января.

Сергей Дерепа родился в 1955 году. Свою карьеру в спортивной редакции УТ начал 1 февраля 1980 года. Он комментировал футбольные и хоккейные матчи, соревнования по баскетболу, регби, тяжелой атлетике, а также Олимпийские игры. В общем, комментаторскому делу он посвятил около 30 лет.

Дерепа являлся почетным работником национального телевидения Украины, обладателем награды "Золотой микрофон". Он первым из футбольных комментаторов страны получил награду Федерации футбола Украины "За весомый вклад в развитие украинского футбола".

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