На Донеччині підприємицю підозрюють у наживанні на 30 млн грн під час постачання захисних споруд

Директорка підприємства не відобразила у податковій звітності кошти, отримані від Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА за постачання габіонних конструкцій.

Підозру в ухиленні від сплати податків на 30 млн грн під час постачання захисних споруд оголосили директорці підприємства на Донеччині, повідомили в Офісі генпрокурора.

Встановлено, що директорка одного з підприємств не відобразила у податковій звітності кошти, отримані від Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА за постачання габіонних конструкцій – інженерних споруд, що використовуються для захисту від ракетних та артилерійських обстрілів. Внаслідок цього бюджет недоотримав понад 30 млн грн.

Досудове розслідування завершено.

Обвинувальний акт щодо підозрюваної скеровано до Дніпровського районного суду Дніпропетровської області.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.