Посадовця Міноборони підозрюють у завданні збитків державі на понад 322 млн грн

Він уклав два збиткові для держави договори на постачання питної води для потреб Збройних Сил України.

Посадовцю Міністерства оборони оголосили про підозру у завданні збитків державі на понад 322 млн грн.

Про це розповіли у Офісі генпрокурора.

"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру тимчасово виконуючому обов’язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України", – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що у 2022 році посадовець, порушуючи вимоги законодавства у сфері публічних закупівель, уклав від імені міністерства два збиткові для держави договори на постачання питної води для потреб Збройних Сил України.

У генпрокуратурі кажуть, що при цьому він неналежно виконав свої службові обов’язки: не провів аналіз ринкових цін, не перевірив калькуляцій постачальників, не забезпечив принципів економності та ефективності використання державних коштів.

Унаслідок держава зазнала збитків на 322 мільйони гривень.

Підозрюваному інкримінують кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.