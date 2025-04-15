Скандальні закупілів Міноборони: ВАКС застосував нічний домашній арешт до експосадовця Хмельницького

15 квітня ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 00:00 до 06:00 до ексначальника департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богдана Хмельницького.
Як пише громадська організація Transparency International Ukraine, на нього покладено ряд обов’язків, зокрема – здати закордонний паспорт.
У ГО пишуть, що слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора, який наголосив на двох ризиках: переховування та перешкоджання кримінальному провадженню.
За версією слідства, саме Богдан Хмельницький підписував всі договори на постачання продукції для ЗСУ за завищеними цінами. Також він проводив перемовини з іншим фігурантом справи, ексдиректором однієї з компаній-постачальниць Миколою Дешпетком.
Крім самого Богдана Хмельницького, НАБУ та САП підозрюють у причетності до схеми також підприємицю Тетяну Глиняну, якій були підконтрольні компанії постачальники, підприємців Ларису Швець та Валерія Мелеша, а також ексдиректора компанії «Преміум Компані» Миколу Дешпетка в розкраданні понад 733 млн грн та замаху на розтрату 788 млн грн під час закупівлі продуктів харчування для ЗСУ під час війни.
Деталі справи
- Скандал через ціни на продукти для армії спалахнув іще взимку 2023-го. Про постачання їжі за завищеними цінами неодноразово повідомляли журналісти. Зокрема, Тетяна Ніколаєнко. У її розслідуваннях фігурувала Тетяна Глиняна, чиї компанії були одними з найбільших постачальників для міністерства оборони.
- Саме компанії Глиняної постачали сумнозвісні "яйця по 17". А Ніколаєнко з'ясувала, що дві компанії з групи Тетяни Глиняної – "Актив компані" та "Гранд консалт", протягом року реалізовували схему в одній з військових частин. За її даними, загалом компанії з групи Глиняної заробили на цій схемі продажу майна міністерства оборони близько 1,3 млн гривень за місяць. За даними "Наших грошей", Тетяна Глиняна особисто була засновницею у компаніях з так званої "білоцерківської групи", що у різний час були чи є крупними постачальниками харчів для військових.
- Після скандалу довкола постачань у Міністерстві оборони відмовилися від закупівель продуктів за каталогами і перейшли до закупівель із граничною вартістю.
- 9 квітня ВАКС обрав запобіжний захід для директора компанії-постачальника Міноборони ТОВ "Актив Компані" Валерія Мелеша.