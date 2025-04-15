Скандальні закупілів Міноборони: ВАКС застосував нічний домашній арешт до експосадовця Хмельницького

15 квітня ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 00:00 до 06:00 до ексначальника департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богдана Хмельницького.

Як пише громадська організація Transparency International Ukraine, на нього покладено ряд обов’язків, зокрема – здати закордонний паспорт.

У ГО пишуть, що слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора, який наголосив на двох ризиках: переховування та перешкоджання кримінальному провадженню.

За версією слідства, саме Богдан Хмельницький підписував всі договори на постачання продукції для ЗСУ за завищеними цінами. Також він проводив перемовини з іншим фігурантом справи, ексдиректором однієї з компаній-постачальниць Миколою Дешпетком.

Крім самого Богдана Хмельницького, НАБУ та САП підозрюють у причетності до схеми також підприємицю Тетяну Глиняну, якій були підконтрольні компанії постачальники, підприємців Ларису Швець та Валерія Мелеша, а також ексдиректора компанії «Преміум Компані» Миколу Дешпетка в розкраданні понад 733 млн грн та замаху на розтрату 788 млн грн під час закупівлі продуктів харчування для ЗСУ під час війни.

Деталі справи