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У Житомирі поліція вилучила 4,4 млн гривень у лікарки, причетної до схеми ухилення від мобілізації

Лікарка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії.

У Житомирі поліція вилучила 4,4 млн гривень у лікарки, причетної до схеми ухилення від мобілізації
У житомирської лікарки під час обшуків знайшли понад 4 млн грн
Фото: Поліція Житомирської області

Понад 4,4 мільйона гривень поліція вилучила в ході обшуків у лікарки в Житомирі, причетної до схеми ухилення від мобілізації.

Про це повідомила поліція Житомирської області. 

Правоохоронці ГУ Національної поліції в Житомирській області продовжують розслідування діяльності групи медиків, які допомагали військовозобов’язаним отримувати фіктивні групи інвалідності. Серед фігуранток виявили лікарку, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії.

Правоохоронці провели обшуки у лікарки із Житомира
Фото: Поліція Житомирської області
Правоохоронці провели обшуки у лікарки із Житомира

Поліцейські з’ясували, що низка чоловіків призивного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ, однак у їх медичній документації наявні такі висновки. Усі документи були підготовлені 56-річною лікаркою одного з діагностичних центрів. Вони стали однією з підстав визначення у них захворювання, що пов’язане з інвалідністю.

Правоохоронці провели обшуки, у тому числі за місцем проживання жінки. У результаті вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності.

ПІд час обшуків у житомирської лікарки виявили гроші
Фото: Поліція Житомирської області
ПІд час обшуків у житомирської лікарки виявили гроші
Гроші, знайдені у житомирської лікарки
Фото: Поліція Житомирської області
Гроші, знайдені у житомирської лікарки

Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. 

У серпні поліцейські викрили медсестру одного з медзакладів Житомира у хабарництві, пов’язаному з встановленням груп інвалідності для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Тоді її затримали у центрі міста під час отримання частини «подяки». Тож нині триває розслідування всієї протиправної схеми. 

Нещодавно затримали керівницю МСЕК із Хмельниччини, яка викинула через вікно пів мільйона доларів.

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