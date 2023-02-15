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На Львівщині місцевого посадовця вдруге підозрюють у хабарництві

Заступник міського голови вимагав хабарі за дозвіл на вивезення землі з будівельного майданчика у Львові.

Поліцейські Львівщини викрили у хабарництві заступника голови однієї з громади області.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

“Оперативники обласного управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими поліції викрили заступника міського голови однієї з територіальних громад регіону”, – йдеться у повідомленні. 

Користуючись службовим становищем, той схиляв підприємців надавати неправомірну вигоду за виготовлення дозвільних документів на вивезення землі з будівельного майданчика у Львові до одного з кар’єрів області.

Посадовця вже затримували на хабарі торік. Наразі його «послужний список» поповнився ще однією підозрою. За скоєне фігуранту може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

11 лютого поліцейські затримали заступника голови під час одержання від підприємця 15 тисяч гривень неправомірної вигоди. Кошти вилучено на місці затримання, а фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено підозру відповідно до ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) ККУ. 

Вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу.

Нагадаємо, чиновник Одеської ОВА брав хабарі з підприємців за виділення землі. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання від місцевого підприємця 60 тис. дол. 

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