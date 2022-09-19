Фігуранти "вугільної справи" можуть ознаймлюватись з її матеріалами місяцями, – Костін

Генпрокурор зазначив, що адвокати Порошенка теж мають змогу з ними ознайомитись, але він не знає, чи це вже відбувається.

Кримінальні справи проти підозрюваного в державній зраді нардепа Віктора Медведчука розглядаються. У так званій вугільній справ досудове розслідування завершено, матеріали надано для ознайомлення фігурантам та їхнім адвокатам.

Після завершення цього процесу складеться обвинувальний акт і справа піде до суду. Перша справа вже перебуває в суді, нагадав у інтервʼю LB.ua генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Тобто ці справи розглядаються", – зазначив він.

Костін на уточнювальне запитання щодо того, чи можуть адвокати пʼятого президента Петра Порошенка, який також фігурує в вугільній справі, ознайомитись з матеріалами, Костін відповів ствердно.

"Чи знайомляться вони, чи ні – вже їхнє побажання. Не завжди адвокати в кожній справі знайомляться з першого дня. Але дійсно досудове розслідування завершено. Усім особам, які є підозрюваними в цьому кримінальному провадженні, надаються матеріали для ознайомлення. Як це відбувається, я не відстежую", – заявив він.

На погляд Костіна, процес ознайомлення з матеріалами всіх сторін може тривати місяці.

"Ця справа є об’ємною. І як професійний адвокат протягом 24 років розумію, що право на захист є важливим. Для того, щоб кожен підозрюваний, кожен адвокат ознайомився, потрібен певний час. Скільки цього часу буде, зараз мені важко передбачити, але я розумію, що мова йде не про один-два-три тижні, це можуть бути місяці. Але це право, яке ми маємо поважати. Процес є процес", – додав він.

"Вугільна справа" стосується закупівлі у 2014-2015 роках вугілля державою у двох підприємств, розташованих на окупованих територіях. "Луганськвугілля" та "Шахта імені Кисельова" перебували у фактичному управлінні бойовиками. Спершу вугілля мали купувати в ПАР, але закупили його зрештою в захоплених підприємств.

Підозрюваними, окрім Медведчука і Порошенка, є бізнесмен Сергій Кузяра та колишній міністр енергетики Володимир Демчишин. Підозри стосуються державної зради та фінансування терористичних організацій ("ЛДНР").

За версією слідства, через Віктора Медведчука росіяни розпочали комунікацію з Петром Порошенком – з метою налагодження схеми купівлі вугілля в шахт з окупованих територій і зриву контракту з ПАР. 4 листопада 2014 року Порошенко на засіданні РНБО, за даними слідства, заявив, що вугілля з ПАР було низької якості, воно погано горіло та коштувало надто дорого.

Після цього генпрокуратура і МВС почали слідство щодо африканського вугілля, а південноафриканська компанія сама вирішила відмовитися від контракту з Україною. "Луганськвугіля" та "Шахту імені Кисельова" перереєстрували в Києві, а оплату за вугілля, за даними слідчих, здійснювали готівкою прямо в руки бойовикам.

Адвокати Порошенка називають справу політичною, а також кажуть, що "постачання вугілля на той час – це єдина можливість рішення, яким була врятована Україна, яким була забезпечено енергетичну безпеки держави".

Медведчук є підозрюваним за цим і ще декількома епізодами. На початку червня ДБР завершило досудове слідство за підозрою Медведчука в держзраді та порушенні законів і звичаїв війни. Ця підозра була оголошена ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Друга справа – вугільна. Крім того, ще одна справа стосується незаконного виведення з державної власності ділянки нафтопроводу.

Медведчука затримали після того, як він за допомогою російських спецслужб намагався перетнути кордон після початку повномасштабного вторгнення Росії, президент якої є його кумом.

Улітку Медведчук заявив про ключову роль Петра Порошенка у справах щодо закупівлі вугілля в ОРДЛО та крадіжки в держави частини нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".