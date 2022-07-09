Порошенко: системам Himars ЗСУ ефективно нищать російські склади боєприпасів

Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC сказав, що останні заяви Путіна – це чіткий сигнал Західному світу, що агресор не планує зупинятися в Україні. Порошенко зазначив: слова Путіна, що він «ще нічого серйозного не почав в Україні» адресовані не Україні. Саме тому українській армії якнайшвидше потрібне найсучасніше озброєння, щоб зупинити російську навалу, наголосив п’ятий президент.

«Це сигнал зовсім не для України. Адже Путін вже робить все, що може, атакуючи Україну вздовж лінії фронту в 4 тисячі кілометрів. Це його сигнал для всього Вільного світу. І це сигнал Сполученим Штатам. Адже буквально одночасно з ним спікер російського парламенту Володін сказав, а чому б не порушити питання щодо Аляски. Це власне те, про що ми говоримо постійно. Війна ця не проти України. Ця війна – проти свого Вільного світу. І от саме тому нам такою потрібною є єдність антипутінської коаліції», – пояснює Порошенко.

Путін не зупинитися, допоки його не зупинять, і зупинити його слід в Україні.

«Життєво необхідним сьогодні є забезпечення передачі Україні нових видів зброї. Це війна дронів. Війна артилерії. Війна радіоелектронного протистояння. Використання нами систем Himars вже допомагає у вирішенні ще однієї великої проблеми. росія щодня використовує до 60 тисяч снарядів. І навіть більше: те, що НАТО не може виробити за рік, Росія застосовує проти нас за тиждень», – констатував Петро Порошенко.

«А тому ми атакуємо зараз російські арсенали артилерії з використанням вогневих систем Himars, що вже є дуже ефективною тактикою для того, щоб зупинити Росію. Лише протягом останніх трьох днів ми зробили так на Каховському напрямку в Херсонському регіоні, на Шахтарському – в Донецькій області, та зупинили наступ росіян», – нагадав Порошенко.

«Україна здатна викинути росіян з кожного квадратного метра української землі. Приклад цього маємо у 2014-2019 роках, коли ми змогли звільнити 2/3 окупованих росіянами територій Донбасу. А тоді ми застосовували лише оборонну зброю. Однак тепер у нас зовсім інші Збройні Сили, які ми створили на засадах стандартів НАТО. Ми зробили уроки і маємо потужну мотивацію. Це наша земля. Ми захищаємо власний народ. Ми захищаємо свободу, демократію. І ми захищаємо також наш вибір щодо власного майбутнього – повернення до європейської сімʼї. А от Росія немає жодної мотивації», – резюмував Петро Порошенко.