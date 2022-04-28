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Оприлюднено імена 10 російських військовослужбовців, яких підозрюють у катуванні людей у Бучі, – Венедіктова

Саме вони захоплювали в заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, знущались і били.

Прокурори Бучанської окружної прокуратури присвоїли статус підозрюваних у жорстокому поводженні з цивільним населенням у Бучі першим 10 військовослужбовцям 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ ЗС Росії.

Про це в соцмережі Facebook написала Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Статус присвоєно:

  1. Молодшому сержанту В’ячеславу Лаврентьєву;
  2. Рядовому Григорію Наришкіну;
  3. Рядовому Василю Князєву;
  4. Єфрейтору Семену Мальцеву;
  5. Рядовому Сергію Пєскарьову;
  6. Рядовому Альберту Раднаєву;
  7. Єфрейтору Михайлу Кашину;
  8. Єфрейтору Андрію Бізяєву;
  9. Єфрейтору Дмитру Сергієнку;
  10. Сержанту Нікіті Акімову.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

“У досить короткі строки слідством встановлено, що під час окупації Бучі саме вони захоплювали в заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв’язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били. В хід ішли кулаки і приклади”, – зазначила Венедіктова.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

У людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ та тероборони, декого катували безпричинно. Російські військовослужбовці погрожували потерпілим вбивством і імітували страту своїх бранців, стріляючи у їхньому напрямку.

“Маємо докази, що, звісно ж, і ці військовослужбовці першої в світі армії мародерів грабували місцеве населення, забираючи особисті речі і “трофейну” побутову техніку. Роль і участь кожного з них у цих злочинах встановлена слідчим шляхом завдяки злагодженій і оперативній роботі прокурорів та поліцейських, а їхні особисті дані допомогли зібрати також журналісти “Слідство Інфо”. Наразі ми перевіряємо цю десятку на причетність і до вбивств у Бучі”, – йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Тих, хто впізнає цих російських військовослужбовців і має свідчення про їхню причетність до інших звірств, просять надсилати докази на платформу warcrimes.gov.ua або телефонувати до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75; Бучанської окружної прокуратури: 063-530-69-06.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Нагадаємо, в Україні створять Книгу катів – збірник відомостей про кожного російського воєнного злочинця, причетного до звірств на території України.

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