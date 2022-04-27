На одній вулиці розташовані два будинки: один належить Тарасу Козаку, а ще один – його колишній дружині Руслані Козак.

Державне бюро розслідувань проводить обшуки нерухомості, що належать підозрюваному у держзраді, нардепу-втікачу, друга голови ОПЗЖ Віктора Медведчука Тарасу Козаку.

Про це пише видання “Наші гроші. Львів”, які відвідали нерухомість родини Козаків у Сокільниках біля Львова.

Також цю інформацію підтвердила речниця територіального управління ДБР, розташованого у Львові, Тетяна Муравель.

“Я можу тільки підтвердити, що обшуки проводяться. Більше інформації тільки після завершення обшуків”, – заявила Муравель.

У Сокільниках на одній вулиці розташовані два будинки, один із яких належить Тарасу Козаку, а ще один – його колишній дружині Руслані Козак. У них є двоє спільних дітей, зокрема донька, яка після навчання у Швейцарії мешкає у Лондоні.

Фото: lviv.nashigroshi.org

Обшуки проводили у будинку, який належить саме Тарасу Козаку. Інформації щодо другого будинку немає.

Фото: lviv.nashigroshi.org

Нагадаємо, Тарас Козак - український проросійський медіамагнат, нардеп VIII і IX скликань. 2 лютого 2021 року указом президента Зеленського було затверджено рішення РНБО від 4.10.2018 року, що заблокувало діяльність проросійських телеканалів, які належать Козаку (NewsOne, 112, ZIK) терміном на 5 років.

17 лютого 2021 року проти Козака та його дружини, а також Медведчука і його дружини Оксани Марченко було введено санкції РНБО за продаж нафтопродуктів терористичним організаціям "Л/ДНР".

11 травня 2021 року стосовно Козака та Медведчука було порушено справу про державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.

Дружина Тараса Козака – Наталія Лавренюк. Після введення санкцій вона повністю змінила прізвище, ім'я та по батькові. Офіційний сайт Федеральної податкової служби РФ вказує, що паспорт та ідентифікаційний номер, які належали Наталії Лавренюк, тепер належать особі на ім'я Світлана Жучкова. Жучковій "перейшли" й інші персональні дані Лавренюк, яка потрапила під дію українських санкцій разом з чоловіком.

Зараз Козака оголошено в розшук.

У власності матері Козака є дві квартири в столиці, зокрема в будинку, куди влучила російська ракета. Також вона володіє ресторанчиком "Зустріч" у Львові та компанією, на яку записана частина будівлі, у якій розміщено ресторан. Також на неї записано будинок і землю в селі Наварія на Львівщині, землю в селі Ясениця-Замкова. Крім того, мати Козака є співвласницею компанії "Озеро", яка звела комплекс "Наварія-Нова".

Козаку належать також нежитлові приміщення у Львові. Там він володіє трьома квартирами та чотирма паркомісцями в ЖК у центрі міста.