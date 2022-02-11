Фото: Олександр Рудоманов

Київський апеляційний суд почав розгляд оскарження обраного пʼятому президенту, народному депутату від "Європейської солідарності" Петру Порошенку запобіжного заходу в справі про державну зраду.

Початок засідання було заплановано на 11 годину. Перед тим, як зайти до будівлі, політик виступив перед учасниками мітингу. Він заявив про "судилище над опозицією", повідомляє кореспондент LB.

"Тільки від нас з вами залежить, чи відстоїмо ми право, демократію, європейський вибір України", – заявив політик.

Оновлення 15:30. Суд лишив запобіжний захід без змін – особисте зобовʼязання з покладеними обовʼязками.

Оновлення 14:37. Суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Фото: Андрій Оленін

Оновлення 14:31. Сторона обвинувачення заявила, що сторона захисту її ображає нешанобливим висловлюваннями про "зграю". Слова Порошенка про те, що за ним слідкують, прокурори відкидають.

Оновлено 14:12. Суд поновив роботу після технінчої перерви. Слово взяла сторона обвинувачення.

Оновлення 13:50. Оголошено перерву на 15 хвилин.

Оновлення 13:47. На слова сторони обвинувачення про те, що Порошенко перед оголошенням підозри в грудні не планував свою закордонну поїздку, політик сказав, що купує всі квитки за годину до вильоту, бо знає, що за ним із боку влади ведеться стеження.

Оновлення 13:40. "Хочу зробити зізнання. Да, я давав вказівки переміщення готівкових коштів через лінію зіткнення з окупованими територіями. Я дав вказівки голові НБУ, міністру внутрішніх справ і голові СБУ. Я і щодо цього дзвонив Путіну. Сума цієї готівки була 4 млрд гривень Плюс золото. Плюс активи НБУ, які внаслідок моєї дипломатичної роботи, відданості справі робітників НБУ, і 4 млрд гривень були завезені до схвоищ НБУ з окупованої території Криму", – заявив Порошенко.

Він сказав, що ці гроші можна було легко завезти з Криму в Донецьк, а не сховища, але це не відбулося.

Оновлення 13:30. Порошенко знову взяв слово. Він сказав, що за три роки було порушено 130 кримінальних справ, у яких є фігурантом.

"І звинувачували в наказі на контрнаступ ЗСУ в червні-липні 20114 року, внаслідок якого було звільнено дві третини окупованого Донбасу", – заявив він.

Порошенко зауважив, що це вже не перша справа за підозрою його і в державні зраді. Перша була за позовом Деркача щодо "змови з Байденом" – її закрили.

"Хочу вас запевнити, не буде ніякою реальної перспективи в цій справі", – вважає політик.

Оновлення 12:42. Суд слухає аргументи сторін обвинувачення та захисту. Порошенко відреагував на аргументацію прокурорів щодо посилення запобіжного заходу і сказав, що не виключає, що вимагатиме психіатричної експертизи стосовно осіб, які складали йому підозру.

Оновлення 11:40. Обвинувачення просить зробити запобіжний захід більш жорстким, аніж обране раніше особисте зобовʼязання.

"Порошенко може планувати втечу з метою уникнення кримінальної відповідальності", – вважають прокурори.

Вони додали, що нардеп відмовився від вручення підозри в грудні, після чого поїхав за кордон нібито в заздалегідь заплановану подорож. При цьому слідчі вважають, що насправді поїздку не планували, адже придбали квитки в останній момент.

Порошенко своєю чергою під час виступу в суді заявив, що цією справою неприховано тиснуть на опозицію. Він попросив долучити до справи матеріали, які доводять "тиск на свідків, маніпулювання фактами" і порушення прав людини.

Серед цих матеріалів – свідчення екссуді Чауса, де він каже, що на нього тиснули, щоб він свідчив проти Порошенка.

Фото: Андрій Оленін

Засідання Апеляційного суду мало пройти ще 28 січня, однак його перенесли, бо матеріали "вугільної справи" не надійшли з суду першої інстанції – Печерського райсуду. Порошенко після цього заявив, що "суд перенесли, бо поки не знайшли компромату на суддів".

Апеляційний суд має розглянути оскарження і з боку прокурорів, і з боку захисту. 19 січня Печерський суд призначив Порошенку наймʼякший запобіжний захід – особисте зобовʼязання. Водночас політик мусить здати закордонний паспорт, прибувати за першої вимоги до суду та слідчих і не може їхати за межі Києва та Київської області без попередження.

Сторона захисту говорила, що буде оскаржувати це, адже вимога здати паспорт перешкоджає закордонним робочим поїздкам народного депутата. Адвокати на суді наполягали, що суд не має призначати будь-який запобіжний захід. Обвинувачення, яке на суді просило утримання під вартою із альтернативою в 1 млрд гривень, також подало оскарження і клопоче про більш суворий захід.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Нагадаємо, що утримання під вартою з можливістю застави в 1 млрд восени просили для ще одного підозрюваного в цій справі, народного депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука, але йому присудили цілодобовий домашній арешт.

Поки що в справі чотири фігуранти: Порошенку, Медведчуку та бізнесмену Сергію Кузярі інкримінують державну зраду (ст. 111) і сприяння терористичним "ДНР" і "ЛНР " (ст. 268-3 КК України), ексміністру енергетики Володимиру Демчишину – тільки сприяння терористам.

Стаття про державну зраду передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Сприяння терористам – позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Під вартою був тільки Кузяра, але потім йому змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Демчишин перебуває за кордоном, є дозвіл на його затримання.

Крім цього, у Порошенка в цій справі заарештували майно.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ, з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.

Порошенко вважає справу політичною.