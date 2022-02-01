Підприємства Ахметова "Метінвест" заявили про обшуки правоохоронців

Група компаній "Метінвест" заявила про обшуки правоохоронців, які пройшли 1 лютого на підприємствах у Кривому Розі.

Справа стосується підозри в податкових порушеннях, повідомили на сторінці "Метінвесту" в Facebook.

"Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес Групи з боку силових структур", – йдеться в ній.

Група компаній заявила, що в ході обшуків вилучали компʼютерну техніку, частково "паралізовану господарську діяльність".

Нагадаємо, основними акціонерами групи "Метінвест" є СКМ і Смарт-холдинг. 100% акцій СКМ належать бізнесмену Рінату Ахметову.