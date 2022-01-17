ДБР клопотало про арешт на 2 місяці з можливістю застави в мільярд гривень.

Фото: Макс Требухов

Печерський райсуд Києва почав засідання щодо обрання запобіжного заходу пʼятому президенту, нардепу Петру Порошенку, який підозрюється в державній зраді та сприянні терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Оновлення 22:42. Суддя оголосить рішення у справі про обрання запобіжного заходу Петрові Порошенку 19 січня о 14:00. Про це заявив секретар судового засідання.

Оновлення 22:30. Повертається суддя. Порошенко каже, що "зараз буде дійство".

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Оновлення 21:26. Суддя більше чотирьох годин у нарадчій кімнаті. Депутати "ЄС" тим часом защедрували просто в залі засідань.

Оновлення 20:31. Судді досі нема. В залі перебуває сторона обвинувачення.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Оновлення 18:59. Сторони обвинувачення і захисту повернулись в зал, суддя все ще в нарадчій кімнаті.

Оновлення 18:00. Поки суд у нарадчій кімнаті, деякі учасники акції підтримки готуються блокувати виїзд з суду.

Фото: Макс Требухов

Оновлення 17:37. Суддя пішов ухвалювати рішення. Адвокати перед цим попросили відхилити клопотання про обрання будь-якого запобіжного заходу, прокурори попросили задовольнити клопотання про арешт із можливістю застави в 1 млрд гривень.

Оновлення 17:24. Виступили адвокати і Порошенко.

"Єдиною метою всієї цієї справи є намагання прив’язати прізвище Порошенка до Медведчука з метою підвищення політичного рейтингу Володимира Зеленського… Та перехресний допит Порошенка та Медведчука", – заявив захисник Порошенка Новіков.

Сам Політик заявив про вибіркове правосуддя та замовне переслідування опозиції.

Оновлення 16:58. Адвокати просять відмовитись від обрання будь-якого запобіжного заходу.

Оновлення 16:33. Прокурори просять про утримання під вартою строком на 2 місяці. Розмір застави в клопотанні визначили в 1 млрд гривень – на основі ймовірних завданих збитків у справі та тяжкості злочину.

Фото: Макс Требухов

Оновлення 16:23. Засідання продовжилось після другої перерви.

Оновлення 15:53. Оголошена технічна перерва в засіданні на 20 хвилин. Під час перерви Порошенко давав коментарі пресі, зокрема сказав, що йому невідомо про компанії, які фігурують у підозрі. Мова йде про фірми, оформлені в Києві, через які нібито сплачували терористам.

Оновлення 15:46. Джерела LB в захисті Порошенка повідомляють, що для п’ятого президента обвинувачення буде просити два місяці арешту або внесення застави у розмірі 1 млрд. грн з умовами: не покидати межі столиці та Київської області, носити електронний браслет та з’являтися на допити.

Оновлення 15:30. Порошенко під час виступу назвав слідство "політично ангажованим", а звинувачення щодо постачання вугілля – безпідставними.

Сторона обвинувачення почала читати обґрунтування підозри.

Фото: Анна Стешенко

Оновлення 14:36. Адвокати клопочуть про повернення прокуратурі матерілів клопотання – довзолу на затримання. "Рішення про надання дозволу на затримання було постановлено, а матерілів не було надано. Однак Порошенко не є підозрюваним, <...> оскільки генеральний прокурор її (підозру. – Ред.) не підписував", – заявив адвокат політика Ігор Головань.

Він пояснив, що Венедіктова була в одноденній відпустці, замість неї підозру мав підписати перший заступник. Але повідомлення про підозру підписав інший заступник, Симоненко, а документів про відсутність першого заступника Венедіктової нема.

Адвокат Новіков також підтвердив клопотання про повернення прокурорам їхнього клопотання.

Фото: Макс Требухов

Сторона обвинувачення відповіла, що не було порушень щодо підпису підозри Порошенку Симоненком.

Оновлення 14:26. Після понад двогодинної перерви, яка була зроблена для ознайомлення стороною захисту з документами, повернувся суддя. Адвокати заперечили проти залучення документів стороною обвинувачення.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Оновлення 14:07. Захист повернувся до зали близько 13:57, Порошенко прийшов о 14 годині під будівлю суду, де знову виступив перед пресою і прихильниками.

Фото: Макс Требухов

Оновлення 12:05. Оголошено перерву, суддя пішов у нарадчу кімнату. Суддя має повернутись о 14:15, зараз сторони будуть ознайомлюватися з документами.

Фото: Макс Требухов

Фото: Анна Стешенко

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Оновлено 12:02. Обвинувачення читає клопотання про доручення до справи документів – відповіді Апарату ВР про оформлення відряджень Порошенка в 2019-2021 роках, запит ДБР до "Турецьких авіаліній" і відповідь авіакомпанії щодо купівлі квитків в грудні.

Оновлено. Суддя Олексій Соколов прийшов до залу засідань об 11:40. Порошенка викликали на 11. Слідчий – Максим Дзвоник. Захищають Порошенка троє адвокатів – Ігор Головань зі співробітником свого бюро та Ілля Новіков.

Фото: Анна Стешенко

Слово взяв адвокат Порошенка Ігор Головань.

Він попросив суд надати можливість ознайомитись із матеріалами прокуратури, які принесли в суд.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Як нам повідомили, прокуратура чинила якісь провокації для призначення безоплатної правової допомоги. Порошенко має договори з адвокатами, адвокатів цілком достатньо", – заявив він.

Захисник також заперечує, що Порошенка можуть називати підозрюваним – "він не отримував підозри".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Петро Порошенко, Ігор Головань (справа) та Ілля Новіков (зліва)

Фото: Макс Требухов

Порошенко також сказав, що додаткових адвокатів не потребує. Після цього адвокат, якого просили призначити, вийшов із зали засідань.

"ДБР звернулися до Центру безоплатної допомоги про надання мною безоплатної правової допомоги. Зранку о 10-40 я отримав це доручення. З Центром у мене укладено договір… Відповідно до законодавства, не пізніше 2 годин захист має надати таку допомогу. Порошенка планували затримати саме в аеропорті. Бо я отримав доручення на надання безоплатної правової допомоги особі, яка вважається затриманою. Тобто, він мав бути вже затриманим. Але щось пішло не так", – заявив адвокат Богдан Глядик, якого Порошенку намагались призначити, в коментарі LB.ua.

Уточнено. У ДБР заперечили, що залучали адвоката БВПД для Петра Порошенка.

"Повідомляємо, що Державне бюро розслідувань не залучало адвоката безоплатної вторинної правової допомоги для надання її Порошенку Петру Олексійовичу у суді.Інформація щодо залучення працівниками ДБР такого адвоката є неправдивою та не відповідає дійсності.Наразі встановлюються усі обставини розповсюдження цієї інформації, після чого буде надана правова оцінка таким діям", – зазначили в бюро.

Фото: Макс Требухов

ДБР в аеропорту при цьому наголошувало, що не збираються затримувати політика.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Анна Стешенко

Сторона обвинувачення, згідно з інформацією ДБР, клопотатиме про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Станом на 11:14 судді в залі ще не було.

Порошенко обвинувачується у справі щодо купівлі Україною вугілля на підприємствах у ОРДЛО за двома статтями КК України – 111 і 268-3. Стаття про державну зраду (111) передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Стаття 258-3 – створення терористичної групи чи організації та сприяння їм – передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Порошенко повернувся до України з закордонної поїздки тільки сьогодні вранці. До аеропорту прибули слідчі ДБР. У Порошенка забрали паспорт на прикордонному контролі і не віддавали близько 15-20 хвилин, через що відбулася суперечка з прикордонниками. У цей час слідчі ДБР намаглись вручити йому повістку про виклик до суду, у коридорі летовища відбулась штовханина. Політик повістку про виклик не взяв, вона лишилась у слідчого. Він поїхав до суду зразу з аеропорту з колонною своїх прихильників.

Мітинг на підтримку політика під судом зібрався з самого ранку. Підтримати його прийшли й однопартійці.

Фото: Анна Стешенко

Печерський райсуд уже не вперше розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенкові. В 2020 році він був підозрюваним у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки. Порошенко підозрювався в тому, що у 2018 році шляхом "явно злочинного указу" схилив голову Служби зовнішньої розвідки Сергія Божка до перевищення ним влади і службових повноважень та призначення своїм першим заступником Семочка.

Запобіжний захід по тій справі почали обирати 18 червня, а завершили 8 липня – суд залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід. На Порошенка не поклали жодних обмежень. Державне бюро розслідувань під час засідання оголосило про завершення досудового слідства у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки, тому обрання запобіжного заходу було неможливим.

Нагадаємо, Порошенко виїхав за кордон ще до офіційного оголошення підозри про державну зраду, яке відбулося 20 січня.

Політик під час перебування за кордоном заявив, що планує повернутися до України 17 січня. Саме 17 січня суд має обрати йому запобіжний захід.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною. Він переконаний, що не опиниться за ґратами.

6 січня Печерський райсуд арештував усе майно Порошенка, але що конкретно – стане відомо 19 січня, коли оприлюднять ухвалу. Спочатку її обіцяли оприлюднити 14 січня.

Крім Порошенка і Медведчука, фігурантами справи є ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра. Кузяра єдиний перебував під вартою, але і його відпустили під домашній арешт минулого тижня. Демчишин перебуває за кордоном.

Віктор Медведчук, якому прокуратура просила утримання під вартою з альтернативою застави в 1 млрд гривень, перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Кузярі, Медведчуку і Демчишину оголосили підозру ще восени. Тоді ж правоохоронці оприлюднили аудіозаписи розмов. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук. Він спілкувався щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади – віцепрем'єром уряду РФ Дмитром Козаком, послом РФ в Україні Михайлом Зурабовим і помічником Путіна Владиславом Сурковим. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. В аудіо також фігурує ім'я Петра Порошенка, тогочасної очільниці НБУ Валерії Гонтарєвої і голови АП Бориса Ложкіна.