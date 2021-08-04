Україна здобула перше "золото" Олімпіади в Токіо
Україна здобула перше "золото" Олімпіади в Токіо
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати гранату в Кабміні
Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати гранату в Кабміні
У Києві водій таксі вдарив ножем пасажира через політичну суперечку
У Києві водій таксі вдарив ножем пасажира через політичну суперечку
Чоловік погрожував підірвати гранату в приміщенні Кабміну, поліція провела спецоперацію
Чоловік погрожував підірвати гранату в приміщенні Кабміну, поліція провела спецоперацію
"Газпром" зупинив закачування газу в європейські підземні сховища
"Газпром" зупинив закачування газу в європейські підземні сховища
Співзасновнику Білоруського дому, керівника якого знайшли мертвим у Києві, заборонили в'їзд в Україну
Співзасновнику Білоруського дому, керівника якого знайшли мертвим у Києві, заборонили в'їзд в Україну
23-річний водій на Porsche Cayman розбився на смерть у Львові
23-річний водій на Porsche Cayman розбився на смерть у Львові
Україна опустилася ще на одне місце в медальному заліку Олімпіади-2020
Україна опустилася ще на одне місце в медальному заліку Олімпіади-2020
ГоловнаПраво

Екссудді Чаусу обрали запобіжний захід

Чаусу призначили цілодобовий домашній арешт.

Екссудді Чаусу обрали запобіжний захід
Фото: Скріншот відео

Колишньому судді Миколі Чаусу, підозрюваному в отриманні хабара, обрали запобіжний захід. Суд проводив засідання в закритому режимі – без участі журналістів та трансляції.

Як повідомляє журналіст Юрій Бутусов, Чаусу призначили цілодобовий домашній арешт.

Адвокат підозрюваного перед засіданням заявив, що в справі міститься державна таємниця.

Чаусу інкримінуються отримання в 2016 році 150 тис. доларів хабара за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Отримані кошти суддя зберігав у скляних банках. Після висунення звинувачень суддя втік до Молдови, де просив політичного притулку, але отримав відмову. Молдовське видання RISE Moldova писало, що суддя міг втекти з України за допомогою осіб, наближених до олігарха Володимира Плахотнюка. Журналісти вважають, що Чауса могли вивезти з України на чартерному літаку по паспорту громадянина Молдови Вя'чеслава Турку.

У Молдові Чауса заарештовували на 15 діб і тримали під домашнім арештом, але зрештою колишній суддя жив там аж до весни 2021 року, коли його нібито викрала група невідомих озброєних людей в Кишеневі. У МВС Молдови повідомили, що до цього можуть бути причетні громадяни України

У МЗС України відповіли, що держава не причетна до того, що трапилося з Чаусом. 

Згодом з'ясувалося, що колишнього суддю вивезли в Україну. За даними молдовських правоохоронців, до цього безпосередньо причетні працівники українського посольства і, можливо, спецслужби. 

Через півтора місяця після свого зникнення Чаус раптово оприлюднив відеозвернення, в якому сказав, що його не викрадали, і пообіцяв викривальні заяви. У червні він записав ще одне відео, в якому звинуватив директора НАБУ Артема Ситника у зведенні рахунків та помсті. 

Генпрокурор Молдови Олександр Стояногло оголосив про завершення розслідування зникнення колишнього судді Миколи Чауса. За даними правоохоронців, до викрадення можуть бути причетні державні структури України. 

До кінця липня Чаус не давав про себе знати, аж поки минулого тижня не прийшов в самих шортах до глави громади селища на Вінничині. НАБУ заявило, що Чауса перехопили працівники СБУ, і попросили вийти цих правоохоронців на зв'язок. Оскільки Чаус є підозрюваним у корупційній справі, займатися ним мало саме НАБУ. 

Навіть адвокати Чауса не знали, куди везуть їхнього підзахисного – до Служби безпеки чи Антикорупційного бюро. Потім з'ясувалося, що детективи НАБУ влаштували буквальну гонку за авто СБУ, в якому нібито везли Чауса. Місце перебування колишнього судді було невідоме кілька діб, аж поки його не затримали в "Феофанії". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також