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Продаж акцій "Центренерго" оскаржили у суді

На думку заявника, можливий продаж пакету акцій іншій особі порушить його права.

Продаж акцій "Центренерго" оскаржили у суді
Фото: divannaya-sotnya.com.ua

Господарський суд Києва просять арештувати належний державі в особі Фонду державного майна України пакет акцій, що становить 78,289% статутного капіталу ПАТ «Центренерго».

Відповідна заява про забезпечення позову надійшла до суду 27 липня, повідомляє пресслужба суду.

У суді нагадали, що наказом Фонду державного майна України №1275 від 23 липня 2021 року визначено, що приватизація ПАТ “Центренерго” повинна відбутися з серпня по грудень 2021 року.

“На думку заявника, можливий продаж пакету акцій іншій особі порушить його права”, - йдеться у повідомленні.

Особа заявника судом не розкривається.

Наразі суд досліджує, чи є правові підстави для вжиття заходів забезпечення позову.

Велика приватизація розпочалася у 2018 році. Перелік об’єктів великої приватизації державної власності був затверджений Розпорядженням КМУ 16 січня 2019 року. До нього увійшли 23 компанії, серед яких і ”Центренерго”.

30 березня Верховна Рада розблокувала проведення аукціонів великої приватизації, що були заборонені з вересня і до кінця карантину.

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