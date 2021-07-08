У Печерському районному суді розпочалося засідання щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному в держзраді нардепу ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Чинний запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт – діє до 9 липня.

Трансляцію засідання веде "Судова влада" в YouTube.

Адвокати клопочуть про відвід судді Сергія Вовка. Вони вважають, що сторона обвинувачення навмисно зробила так, щоб справу розглядав саме цей суддя, тобто справа не була розподілена за допомогою автоматизованої системи. Суд оголосив перерву для розгляду відводу.

Після перерви адвокати заявили, що суддя нібито не збирається неупереджено розглядати відвід, тому він заявив відвід від розгляду заяв по відводу. Обвинувачення сказало, що таким чином затягують розгляд.

Медведчук з'явився на засідання разом зі своїми адвокатами, а тим часом під судом зібралися молодики так званого молодіжного крила ОПЗЖ. Вони супроводжують нардепа на всіх засіданнях суду.

Вчора суд продовжив термін досудового розслідування щодо Медведчука до 11 листопада 2021.

Нагадаємо, що Медведчука і його колегу Тараса Козака підозрюють за статтями про державну зраду та порушенні законів і звичаїв війни. Їм інкримінують три епізоди. Перший – замах на розкрадання українських природних ресурсів у Криму. Після окупації Криму Медведчук перереєстрував пов'язану із ним компанію "Нові проекти" як російську. Ця компанія мала дозвіл на видобуток корисних копалин з нафтогазової ділянки "Глибока", що розташована на півострові. Перереєстрація дозволяла сплачувати податки окупантам, а не Україні.

Другий і третій епізоди – сприяння створенню російської агентурної мережі та передача спецслужбі РФ секретної інформації про прихований підрозділ ЗСУ. Слідство вважає, що Медведчук "злив" дані про особовий склад і підготовку прихованого підрозділу ЗСУ Козаку, який перебував у Росії. Ймовірно, це було зроблено з метою передачі даних російським спецслужбам.