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Санкції РНБО за контрабанду передбачають втрату деякими особами громадянства України, - джерела

Нині готується передбачена національним законодавством процедура депортації трьох колишніх громадян України.

Санкції РНБО за контрабанду передбачають втрату деякими особами громадянства України, - джерела
Фото: president.gov.ua

Схвалені Радою Нацбезпеки і оборони України (РНБО) санкції за контрабанду передбачають втрату деякими особами українського громадянства. 

Про це LB.ua повідомили джерела в уряді.

Відповідно до схваленого рішення, нині готується передбачена національним законодавством процедура депортації трьох колишніх громадян України.

Зокрема, мова йде про Вадима Альперіна (громадянство Ізраїлю), Араіка Амірханяна (громадянство Вірменії) та Олександра Єрімічука (громадянство Румунії).

За словами співрозмовників видання, 15 квітня РНБО має провести чергове засідання з метою схвалення подальших рішень для захисту національної безпеки України.

Нагадаємо, РНБО на засіданні 2 квітня вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій галузі.

Після засідання РНБО 2 квітня Держмитниця відсторонила понад 100 співробітників у різних регіонах.

Стосовно фігурантів санкційного списку було відкрито низку відповідних кримінальних проваджень. Вони розслідуються як Службою безпеки України, так і іншими правоохоронними органами.

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