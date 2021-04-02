Юрія Кармазін свідомо поширив брехню про ICU і американську компанію, - Верховний суд України

Верховний суд України залишив в силі постанову Північного апеляційного господарського суду, який визнав вину громадської організації "Інститут Права і Cуспільства" (президент і співзасновник Юрій Кармазін) в поширенні брехливої інформації про групу ICU. Про це повідомила пресслужба компанії.

Так, суд зобов'язав "Інститут Права і Суспільства" в особі Юрія Кармазіна, Віктора Шишкіна та Івана Домбровського спростувати поширену ними в 2018 році інформацію про нібито ділові зв'язки ICU з американським бізнесменом Еліотом Бройді і його компанією. В тому числі суд зобов'язав їх спростувати інформацію про нібито існування консультаційної угоди між Broidy Capital Management та ICU, сфальсифікований характер якої був раніше доведений кількома незалежними експертизами.

"Як і раніше заявляла ICU, група не має і ніколи не мала жодних стосунків, в тому числі договірних, з Елліоттом Бройді або його бізнесом. Представники ICU ніколи не зустрічалися з цією людиною і ніколи не працювали з ним або його компанією. Тепер же, й згідно з висновками Верховного суду про заяви «Інституту Права і Суспільства», «поширена інформація є твердженням про факти, яких не існувало», тобто твердження, зроблені Кармазіним, Шишкіним і Домбровським виявилися повністю брехливими. Відповідний вердикт, який є остаточним і не підлягає оскарженню, опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень", - зазначають у компанії.

Раніше, за цим інцидентом Генеральна прокуратура України внесла до реєстру досудових розслідувань провадження щодо Юрія Кармазіна по ч. 2 ст. 383 - завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.

У 2013 році Юрій Кармазін став відомим як «штатний позивач Партії регіонів». За позовами Кармазіна на початку 2013-го було вигнано з парламенту депутатів Павла Балогу і Олександра Домбровського, які відмовилися входити до складу фракції «Партія регіонів». В кінці того ж року суд скасував реєстрацію опозиційного кандидата в депутати парламенту Віктора Романюка. Позов, поданий проти нього, був ідентичний позовами Кармазіна.

Після Майдану Кармазін в судовому порядку намагався оскаржити вибори президента і парламенту, подача позову висвітлювалася російськими ЗМІ. У 2016 році Кармазін публічно виступив на захист фігурантів «вертолітного справи» - близьких до ексглави Міндоходів Олександра Клименко податківців, яких ГПУ звинуватила в обслуговуванні інтересів самого Клименко та Сергія Курченко.

«Чи можна поставити хрест на репутації Кармазіна після цієї справи? Не можна, там нема на чому ставити хрест. Всі знають, що таке Кармазін. Уже 17 років. Навіщо говорити про якусь його антикорупційну діяльність, ви подивіться його біографію. Багато років людина бере участь в численних конфліктах і, як правило, завжди знає, з якого боку йому бути. Чи сприймають Кармазіна всерйоз? Ні, вже років 12», - зазначав, зокрема, політолог, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко.

Це не перший подібний випадок в практиці групи ICU щодо наклепу. Раніше ICU виграла судовий процес у справі про захист ділової репутації в екснардепа Павла Костенка, зобов'язавши його спростувати поширену ним неправдиву інформацію про компанію. Суди трьох інстанцій встановили, що група ICU не має відношення ні до однієї з угод, приписаних їй Костенком.