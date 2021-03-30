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СБУ проводить обшуки у пов'язаних з "Українським вибором" осіб

Обшуки в офісах "ГО Медведчука" відбувалися і минулого тижня. 

СБУ проводить обшуки у пов'язаних з "Українським вибором" осіб
Фото: pravda.com.ua

Служба безпеки України у вівторок, 30 березня, проводить слідчі дії у пов'язаних з ГО "Український вибір" осіб.

Інформацію про слідчі дії LB.ua підтвердили джерела в правоохоронних органах. 

Про обшуки також заявив нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін. За його словами, обшуки проходять у "осіб, що колись були причетні" до "Українського вибору". Він також заявив, що слідчі дії відбуваються у кількох областях. 

Нагадаємо, що керівником всеукраїнського громадського руху "Український вибір - Право народу" (до 2016 року - "Український вибір") є депутат Верховної Ради, кум президента Росії Віктор Медведчук.

25 березня 2021 року в офісі "Українського вибору" відбулися обшуки у справі про організацію та проведення незаконного референдуму і незаконних виборів в Криму і Севастополі.

Через день Служба безпеки України повідомила про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ) і сепаратизмі (ч. 2 ст. 110 ККУ) трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір".

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