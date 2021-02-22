Венедіктова доручила пов'язаному з Коломойським прокурору САП підписати підозру Яценку, але той відмовився, - Бутусов

Через пів години після підписання підозри за колишнім "топом" ПриватБанку відправили літак.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова запропонувала підписати підозру колишньому топменеджеру ПриватБанку Володимиру Яценку прокурору САП, який сам був пов'язаний з Ігорем Коломойським.

Мова йде про прокурора Щура - близького співробітника та в минулому фінансового менеджера Коломойського, повідомив у Facebook головред "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

За його словами, Щур "грав і грає важливу роль у системі" олігарха.

"Щур підписувати підозру відмовився. І тоді Венедіктова взяла відповідальність на себе і підписала підозру особисто", - зазначив Бутусов.

Він додав, що після цього відбувся витік інформації, адже для Яценка ще вранці з Відня до Дніпра вилетів чартер авіакомпані Wind Rose, у якій Коломойський є співвласником. Саме на цьому літаку Яценко і намагався вилетіти до Австрії, але був перехоплений уже в повітрі.

"За пів години до чартеру вилетіти без попередньої інформації неможливо. Однак НАБУ поставило на Яценка "сторожок" - і детектив НАБУ Олександр Скомаров, який веде справу ПриватБанку, невздовзі отримав інформацію про виліт від Держприкордонслужби", - пояснив Бутусов.

Детектив миттєво відреагував на це і попросив Украерорух заборонити літаку покидати повітряний простір держави. Після того, як Украерорух отримав підтвердження від директора НАБУ Артема Ситника, літак розвернули біля Львова і посадили в "Борисполі". Якби борт встиг перетнути кордон України - Яценка б не затримали і знадобилася б процедура екстрадиції.

Нагадаємо, що сьогодні правоохоронці посадили чартерний літак "Відень-Дніпро" в аеропорт "Бориспіль" для затримання колишнього першого заступника голови правління ПриватБанку 2016 року Володимира Яценка. Його підозрюють у розтраті коштів ПриватБанку в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Яценко є одним з фігурантів справи щодо оскаржування націоналізації ПриватБанку. До націоналізації він володів 0,3236% акцій банку. У 2019 році Яценко разом із іншими менеджерами-власниками акцій, зокрема, Тимуром Новіковим, Олегом Гороховським, Тетяною Гур'євою та Людмилою Шмальченко, позивалися проти Фонду гарантування вкладів фізосіб, Мінфіну та державного ПриватБанку. Вони оскаржували процедуру ball-in, згідно з якою відбулася примусова конвертація їхніх депозитів у нові акції банку, які були випущені під час націоналізації.