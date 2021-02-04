Апеляційна палата ВАКС зобов'язала Венедіктову повернути справу Татарова до НАБУ, - ЦПК

Генпрокурорка тепер має скасувати рішення свого заступника про передачу справи до СБУ.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зупинила рішення Печерського суду, який зобов'язав забрати справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова у Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляє Центр протидії корупції. Згодом це підтвердили у Національному антикорупційному бюро.

"Саме на підставі цього рішення Печерського суду заступник генпрокурорки Ірини Венедіктової протиправно передав справу до СБУ. Тепер, коли виконання цієї незаконної ухвали зупинено, Венедіктова має скасувати рішення свого заступника про передачу справи. А справу, відповідно, повернути в НАБУ", - йдеться у повідомленні

Судді також ще раз зобов'язали Державне бюро розслідувань, у якому знаходяться матеріали справи, скерувати їх до ВАКС.

У ЦПК зазначили, що нові прокурори від Офісу генпрокурора, призначені замість САП, просили не розглядати скаргу на рішення Печерського суду взагалі, бо нібито справа вже не підсудна ВАКС.

"Раніше нові прокурори від ОГП змінили підозру ексдепутату Максиму Микитасю, від якого Татаров і передавав хабар, з корупційної статті на некорупційну. Тепер вони намагаються аргументувати цим те, що справа Татарова не може розглядатися у ВАКС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 грудня минулого року ВАКС мав обрати Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти його під варту з альтернативою 10 млн гривень застави. Однак ще до початку засідання суду Офіс генерального прокурора вирішив змінити підслідність і передав кримінальне провадження до СБУ. За даними джерел, відповідне рішення підписав заступник Офісу генпрокурора Олексій Симоненко.

Пізніше засідання з обрання запобіжного заходу Татарову перенесли на 28 грудня, оскільки після передачі справи від НАБУ до СБУ невідомо, хто має представляти звинувачення.

Напередодні Печерський райсуд столиці зобов’язав Офіс генпрокурора передати справу з НАБУ до іншого правоохоронного органу. Але, як стверджують у НАБУ, їхні справи може розглядати тільки ВАКС. Відповідно, Печерський суд таких рішень ухвалювати не може.

В НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора свідомо зриває справу Татарова. Заступника керівника Офісу президента підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа і забудовника Максима Микитася.

Татаров є третім підозрюваним у цій справі. Окрім нього у справі фігурують заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Укрбуд Девелопмент» Микитась.