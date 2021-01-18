У Раду подано законопроєкт, який забороняє підприємствам переносити вихідні та робочі дні

Його автором виступила депутат фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону, що забороняє підприємствам переносити вихідні та робочі дні.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Проект закону № 4597 “Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України щодо узгодження вітчизняного законодавства із законодавством країн членів Європейського Союзу у питанні перенесення робочих днів” зареєстрований у Раді 15 січня.

Його автором виступила депутат фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Документ передбачає вилучення частин 5, 6 статті 67 Кодексу законів про працю, які регулюють порядок внесення Кабміном рекомендацій та ухвалення власником підприємств рішення щодо перенесення вихідних та робочих днів.

Документом також пропонується доповнити статтю 67 Кодексу частиною 4 такого змісту:

“Забороняється перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, крім випадків, встановлених цим Кодексом”.

Закон в разі його ухвалення в чинній редакції набиратиме силу з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, раніше Третьякова назвала зарплати парламентарів недостатніми для забезпечення їх якісної роботи.