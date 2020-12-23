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Зеленський відновив кримінальну відповідальність за недостовірне декларування

Підписаний документ усуває прогалини в законодавстві, що виникли у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року.

Зеленський відновив кримінальну відповідальність за недостовірне декларування
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення відповідальності за недостовірне декларування, яка була скасована скандальним рішенням Конституційного суду. Документ також передбачає відповідальність за умисне неподання декларації.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" № 1074-ІХ повернутий в Раду з підписом президента 23 грудня.

"Підписаний документ усуває прогалини в законодавстві, що виникли у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року, та забезпечує можливості притягнення до кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала відповідний проєкт закону на засіданні 4 грудня. 

Документ доповнює Кримінальний кодекс і додає дві статті: 366-2 (декларування недостовірної інформації) та 366-3 (неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

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