​Фігуранту "справи Шеремета" Антоненку можуть змінити запобіжний захід через підозру на ковід

У одного з його адвокатів підтвердили коронавірус, а ще один - чекає на результати тесту.

Шевченківський районний суд Києва розглядає клопотання захисту фігуранта "справи Павла Шеремета" музиканта Андрія Антоненка про зміну йому запобіжного заходу через погіршення стану здоров'я та підозри на COVID-19.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час сьогоднішнього засідання суд задовольнив клопотання прокуратури про приєднання до справи низки матеріалів. Питання відкриття цих матеріалів стороні захисту суд розгляне пізніше.

Після цього захист Антоненка заявив клопотання про зміну запобіжного заходу у зв'язку з тим, що його самопочуття погіршилося і, крім хронічних захворювань, у нього - підозра на COVID-19. У одного з його адвокатів вже підтверджено цей діагноз, а другий знаходиться на ізоляції і чекає результатів тесту. Також, за інформацією захисту, в корпусі СІЗО, де утримується Антоненко, у трьох осіб підтверджено коронавірус.

Суд визнав можливим за таких обставин розглянути клопотання про зміну Антоненку запобіжного заходу.

У той же час, сторона звинувачення заявляє, що підстав для зміни запобіжного заходу немає, "оскільки в СІЗО є медчастини і можливість лікування".

Розглядаючи клопотання, суд допитав як свідка медика, який дав свідчення щодо здоров'я Антоненка. Лікар повідомив про оперативні втручання, які проводилися і зазначив, що коронавірус спричинити серйозні ускладнення.

Сам Антоненко дав дозвіл на розголошення в суді інформації про стан його здоров'я.

Нагадаємо, 10 грудня суд залишив Антоненка під вартою до 7 лютого 2021 року.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го внаслідок вибуху машини. До грудня 2019-го в розслідуванні не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями". Правоохоронці заявили, що чоловік культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". До свого задуму він нібито залучив Кузьменко та Дугарь, а також ряд невстановлених осіб.

21 травня стало відомо, що підозрюваним у справі змінили підозри з організаторів на виконавців. З підозр зникли згадки про "ультранаціоналістичні ідеї" та "велич арійської раси", а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.

11 серпня Апеляційний суд відпустив лікарку Кузьменко під цілодобовий домашній арешт. Антоненка суд залишив під вартою.

18 серпня правоохоронці вручили обвинувальні акти Кузьменко та Антоненку. Захист Яни Дугарь від отримання документа відмовився.