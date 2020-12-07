Справа Шеремета: у Києві суд розглядає апеляцію щодо арешту підозрюваного Антоненка

Київський апеляційний суд на засіданні 7 грудня розглядає апеляційну скаргу сторони обвинувачення в справі про вбивства Павла Шеремета щодо продовження утримання під вартою підозрюваного Андрія Антоненка.

Сторона обвинувачення наполягає на продовженні арешту. Тим часом під будівлею суду проходить акція на підтримку Антоненка, пише "Укрінформ".

На засіданні присутні підозрюваний, його адвокати і представники обвинувачення. Під судом чергує Нацгвардія та поліція діалогу.

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Антоненко нині є єдиним підозрюваним у справі, який перебуває під вартою. Він був затриманий 12 грудня минулого року, тож утримується під арештом майже рік.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го внаслідок вибуху машини. До грудня 2019-го в розслідуванні не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь. Їх затримали в той же день.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями". Правоохоронці заявили, що чоловік культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". До свого задуму він нібито залучив Кузьменко та Дугарь, а також ряд невстановлених осіб.

21 травня стало відомо, що підозрюваним у справі змінили підозри з організаторів на виконавців. З підозр зникли згадки про "ультранаціоналістичні ідеї" та "велич арійської раси", а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.

11 серпня Апеляційний суд відпустив лікарку Кузьменко під цілодобовий домашній арешт. Антоненка суд залишив під вартою, цей запобіжний захід чинний до 19 грудня.

18 серпня правоохоронці вручили обвинувальні акти Кузьменко та Антоненку. Захист Яни Дугарь від отримання документа відмовився.

25 серпня Шевченківський районний суд Києва розпочав підготовче судове засідання в рамках розгляду справи. На ньому було ухвалено, що справу розглядатиме суд присяжних. 28 вересня було визначено склад суду. Згідно з протоколом, основними присяжними в цьому кримінальному провадженні визначені Григорій Фірсов, Наталія Глоба та Юрій Михайленко. Запасними присяжними визначені Юрій Федоренко та Людмила Яковенко. Головуюча суддя на засіданні - Оксана Голуб, також у засіданні бере участь суддя Марина Антонюк.

6 жовтня Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу захисту підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка (Ріффмастера) і залишив його під арештом.