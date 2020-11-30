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Судді ВАКС скаржаться на втручання у їхню діяльність

Колегія суддів ВАКС заявила про відвід члену ВРП, оскільки його дії викликають сумнів у його неупередженості.

Судді ВАКС скаржаться на втручання у їхню діяльність
Фото: Lb.ua

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду України звернулася до Вищої ради правосуддя та до Генерального прокурора України із повідомленням про втручання у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"Так, одним з членів ВРП витребувано копії матеріалів судової справи, розгляд якої не закінчено, з метою оцінки вчинених суддею процесуальних дій та ухвалених рішень. Поряд із цим, витребування матеріалів супроводжувалося попередженням про притягнення судді до відповідальності, у випадку невиконання такої вимоги. На думку суддів, такі дії члена ВРП мають ознаки конфлікту інтересів, оскільки він здійснює розгляд скарги НААУ, членом якої є вказаний член ВРП", - йдеться в повідомленні.

Також, колегія суддів ВАКС заявила про відвід зазначеному члену ВРП, оскільки його дії викликають сумнів у його неупередженості.

"Таким чином, ураховуючи положення частини третьої статті 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», за якими суддя не зобов'язаний надавати пояснення щодо суті справ, які перебувають у його провадженні, колегія судів ВАКС вважає вимогу члена ВРП надати копії матеріалів справи, розгляд якої не закінчений, такою, що суперечить принципу незалежності суддів та є проявом втручання в їхню діяльність як суддів щодо здійснення правосуддя", - додали у ВАКС.

Нагадаємо, у жовтні ВАКС заявив про тиск на суддів у справі про розкрадання 98 млн грн "Укрзалізниці". Один з обвинувачених та його адвокати створили штучні підстави для оголошення відводу суддям. 

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