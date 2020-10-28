Екснардеп Мартиненко програв апеляцію в Швейцарії в справі про відмивання 2,8 млн євро

Його засудили до 28 місяців позбавлення волі, 16 з яких - умовно, виплати штрафу та багатомільйонної компенсації.

Швейцарський суд відхилив апеляцію колишнього народного депутата Миколи Мартиненка у справі про відмивання 2,8 млн євро за заключення контрактів за завищенними цінами.

Федеральний кримінальний суд залишив у силі обвинувачувальний акт щодо ще одного громадянина України, Павла Скаленка. У судових матеріалах він названий фінансовим радником Мартиненка, пише Reuters.

Суд присудив Мартиненку 28 місяців позбавлення волі, але 16 з них - умовно. Також суд зобов'язав його сплатити штраф у розмірі 250 000 швейцарських франків та сплатити 3,8 млн франкіі ($4,2 млн) Швейарції.

Його радника приговорили до 24 місяців позбавлення волі умовно та штрафу.

Мартиненко обвинувачувався в тому, що разом з іншими людьми "зі злочинного угрупування" сприяв заключенню з чеською компанією багатомільйонних контрактів на постачання обладнання для ядерного палива в обмін на неправомірну вигоду.

Адвокат Мартиненка Реза Вафадар повідомив Reuters, що для будь-якого обвинувачення в справі про відмивання коштів потрібно встановити попередній злочин, а за цей злочин ніхто не був засуджений ні в Швейцарії, ні в Україні.

"На наш погляд, ця процедура не базується на контректних фактичних і правових елементах. Мій клієнт, чия презумпція невинуватості була порушена з 2013 року і по нині, невинен", - заявив він.

Справа щодо Мартиненка в Україні досі розглядається Вищим антикорупційним судом.

Нагадаємо, що колишній депутат Ради Микола Мартиненко підозрюється в організації двох схем з розкрадання 6,4 млн євро в НАЕК "Енергоатом" і 17,2 млн доларів на Східному ГЗК.

В Україні Мартиненка почали судити в жовтні 2018 року.

Цього року програма "Схеми" з посиланням на три обізнаних джерела повідомила, що Федеральний кримінальний суд Швейцарії визнав Миколу Мартиненка винним у відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему "в складі злочинного угруповання".

Повідомлялося, що суд також визнав винним ще одного громадянина України - Павла Скаленка, який разом з екснардепом фігурує і в українському кримінальному провадженні НАБУ і САП.

За інформацією "Схем", Миколі Мартиненку заочно оголосили вирок у вигляді 28 місяців ув'язнення, 12 з яких - "безумовного відбування". Павлу Скаленку - 24 місяці в'язниці.

У червні пресслужба Мартиненка повідомила, що рішення Федерального кримінального суду Швейцарії у справі екснардепа Миколи Мартиненка є проміжним, колишній депутат оскаржив його в апеляційному суді.