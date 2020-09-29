Суд у справі Марківа оголосив перерву

Апеляційний суд присяжних у Мілані оголосив перерву під час першого засідання, на якому розглядають скаргу адвокатів українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це повідомила українська журналістка Ольга Токарюк.

За її словами, процес закритий для публіки. "Дозволили вхід тільки адвокатів і по двоє осіб від цивільних позивачів/відповідачів, 12 журналістів", одного радіо та одного телеканалу.

За словами адвоката Марківа Раффаеле делла Валле, доповідь судді про суть справи, розгляд у першій інстанції та позиції сторін була дуже точною і коректною.

"Захист України та Віталія порушив низку питань: зокрема юрисдикції суду Павії над Марківим і над державою Україна, просили визнати, що її немає. Адвокати просили провести огляд місцевості і залучити як новий доказ фільм “Не в тому місці, не в той час”, а також розслідування МВС України (аудіоекспертизу відео Рогелона та інші докази) і допитати інших свідків", - розповів один з лідерів української громади в Італії Олесь Городецький.

Адвокати обвинувачення і цивільних позивачів просили не приймати нові докази і підтвердити вирок першої інстанції.

Окрім цього, прокурор наголошував на порушенні українського законодавства щодо подвійного громадянство Віталія Марківа. За його словами, з моменту набуття італійського громадянства Марків втратив українське і не мав права іти до Нацгвардії.

Нагадаємо, 30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення. Він перебуває під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію у справі Марківа. У грудні видання The New York Times написало матеріал, в якому повідомлялося, що італійський суд використовував фейкові матеріали російських і сепаратистських ЗМІ у справі Марківа.

У січні 2020 Верховна Рада Україн прийняла заяву щодо кримінального переслідування Марківа в Італії. Апеляційний суд округу Ломбардія повинен був розглянути апеляційну скаргу навесні 2020 року. Однак, розгляд апеляції було заблоковано через коронавірус.

Повідомлялося, що апеляційний процес почнеться 29 вересня, а наступне засідання призначене на 1 жовтня. Захист виступив за відкритий режим засідань із присутністю підсудного в залі.

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і Київського політехнічного інституту в межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Марків непричетний до загибелі італійського фоторепортера.

Крім того, захист Марківа має близько 20 свідків, які були безпосередніми свідками загибелі Роккеллі та його перекладача - росіянина Андрія Миронова - у травні 2014 року на Донбасі, що вказує на непричетність до трагедії нацгвардійця.

Сьогодні в Мілані відбувається засідання апеляційного суду. Україна очікує виправдального вироку.