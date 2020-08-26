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Суд стягнув з Навального 3,3 мільйона рублів за позовом підприємства в Криму

Підприємство, яке працює в Криму після окупації півострова, судилося з Навальним через його розслідування.

Суд стягнув з Навального 3,3 мільйона рублів за позовом підприємства в Криму
Фото: EPA/UPG

Арбітражний суд Москви зобов'язав російського опозиційного політика Олексія Навального виплатити понад 3,3 мільйона рублів судових витрат в рамках тяжби з кримським м'ясокомбінатом "Дружба народів".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Підприємство, яке працює в Криму після окупації півострова, судилося з Навальним через його розслідування.

У 2018 році Навальний випустив матеріал, в якому говорилося, що рішенням російського уряду кримський м'ясокомбінат "Дружба народів" став монопольним постачальником продуктів для Росгвардії. Підприємство через ланцюжок фірм належить колишньому високопоставленому співробітнику ВМС Росії Борису Кантемірову.

Комбінат подав до суду з вимогою видалити розслідування. Суд позов задовольнив. Інтереси підприємства в суді представляло адвокатського бюро "Падва і партнери". Вартість його послуг в розмірі 3,3 мільйона рублів тепер повинен компенсувати Навальний.

Нагадаємо, Олексій Навальний знаходиться в комі з 20 серпня, після того як йому стало погано в літаку, що летів з Томська в Москву. Соратники політика вважають, що його могли отруїти.

Навальний майже дві доби знаходився в клініці в Омську, після чого його транспортували до Берліна. Майже добу лікарі омської клініки відмовлялися видати дозвіл на його транспортування, пояснюючи це нестабільним станом пацієнта. Соратники Навального вважали, що це робилося навмисно - щоб приховати сліди присутності токсину в організмі.

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